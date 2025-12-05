Bengü'nün Kalp Emojili Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Selim Selimoğlu ile oğullarının okulunda gerçekleştirilen bir etkinlikte bir araya geldi. Bu buluşma, çiftin ayrılığının ardından bile dostane ilişkilerini sürdürdüklerini gösteren sıcak bir an olarak dikkat çekti.

Etkinlikte Duygu Dolu Anlar

Bengü ve Selim Selimoğlu, etkinlik boyunca oğulları ile birlikte vakit geçirirken, aralarındaki samimi diyaloglar dikkatlerden kaçmadı. Sanatçı, etkinlikten sonra sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflara bir kalp emojisi ekleyerek takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Bu paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı. Bengü’nün takipçileri, bu paylaşım üzerinden çiftin arasındaki olumlu havayı takdir etti.

Boşanmanın Ardından Süregelen İletişim

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanmasının ardından bile iletişimlerini sürdürmeleri, özellikle çocuklarının özel günlerinde bir araya gelmeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Çiftin, boşanmanın ardından çocukları için bir araya gelmeleri, birçok takipçisi tarafından olumlu bir örnek olarak değerlendirildi. Bu durum, ayrılığın ardından bile sağlıklı bir co-parenting ilişkisi kurmanın önemini vurguluyor.

Ünlü sanatçının kalp emojili paylaşımı, sadece kişisel ilişkilerini değil, aynı zamanda aile değerlerini de ön plana çıkardı. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun bu tutumu, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında geniş yankı buldu. Sosyal medyada yapılan yorumlar, çiftin bu yaklaşımının toplumsal normlar ve aile ilişkileri açısından ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.