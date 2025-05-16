Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’ne katıldı. Zirvede çok sayıda ülke lideriyle bir araya gelen Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rama ile birlikte zirveye giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı’nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. İkili, toplantıların yapılacağı Opera Binası’na birlikte geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kardeşimle beraber, Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." dedi.

Liderlerle temaslarda bulundu

Zirve oturumları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Açılışta Macron ve Starmer ile yan yana

Erdoğan, zirvenin açılışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu. Daha sonra liderler, aile fotoğrafı çekimi için bir araya geldi. Fotoğrafta Erdoğan’ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz yer aldı.

Zirve anısına imza

Zirve sonunda Erdoğan ve diğer liderler, Avrupa Siyasi Topluluğu logosunun yer aldığı panoya günün anısına imza attı. Toplantılar kapsamında Avrupa'da iş birliği, güvenlik ve barış konuları ele alındı.