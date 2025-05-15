Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Yönetim Merkezi’ne ulaşan ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede saha taramalarının sürdüğünü belirtti.

Ekipler sahada, ihbarlar anlık izleniyor

Akgün, “AFAD ekiplerimiz sahada değerlendirmelerde bulunuyor. Afet Yönetim Merkezi’mize gelen ihbarlar anında işleme alınıyor ve gerekli durumlarda sahadaki ekiplerle hızlıca iletişime geçilerek müdahale ediliyor,” dedi.

Deprem aktif fay zonu yakınında

Depremin meydana geldiği noktanın aktif Tuz Gölü fay zonuna çok yakın bir bölgede olduğunu belirten Akgün, “Burası sismik aktivitenin görülebildiği bir alan. Bu nedenle bu tür depremleri sürpriz olarak nitelendirmek doğru değil,” açıklamasında bulundu.

Kamuoyuna bilgi verilecek

Saha taramaları tamamlandıkça elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Akgün, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü vurguladı.