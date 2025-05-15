Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında önemli açıklamalarda bulundu. Konya’da yaşanan depreme değinen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, konuşmasında teşkilatın sıradan bir siyasi yapı olmadığını vurgulayarak, “Ortak hedeflerimiz, ortak bir davamız var” dedi. Eğitim sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Liderlik vurgusu: Tesadüf değil, bilinçli kadro

Siyaset sahnesine rastgele çıkmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı, teşkilat yapısının bilinçli, hedefe odaklı bir kadrodan oluştuğunu dile getirdi. Program kapsamında parti üyelerine liderlik ve örgütlenme konusunda eğitimler verilmeye devam ediyor.

Erdoğan, milletin dayanışma içinde geleceği şekillendirdiğini belirterek, “En büyük eserimizi inşa ediyoruz” dedi.

"Türk, Kürt, Arap ayrılmaz kardeşlik halkalarıdır"

Konuşmasında ortak tarih ve değerlerin altını çizen Erdoğan, “Malazgirt, Çaldıran, İstanbul’un fethi hepimizin ortak zaferidir. Coğrafya ve tarih bizi ayrılmaz şekilde bir araya getirmiştir” dedi.

"Ayrıştıran değil birleştiren olacağız"

Milletin her kesimini kapsayan bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Erdoğan, “Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır. Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan ayırırsan zayıflar. Biz bölen değil birleştiren olacağız” ifadelerini kullandı.

“Güvenli ve huzurlu bir gelecek mümkün”

Erdoğan, Türkiye’nin kendi yol haritasını çizdiğini, dışa bağımlılıktan uzak, daha kararlı bir sürece girildiğini belirterek, “Gündemimize hakimiz, kaygıya gerek yok” dedi. Cumhurbaşkanı, kardeşlik vurgusunu yineleyerek umut ve iyimserlik mesajları verdi.