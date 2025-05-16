Adalet hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde dijital adalet sistemleri ele alındı.

210 adalet personeline dijital sistem eğitimi

Ankara Batı Adliyesi konferans salonunda düzenlenen eğitime, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Yalçın katıldı. UYAP, SEGBİS, e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital platformlara ilişkin bilgilerin aktarıldığı eğitime 210 kişi katılım sağladı.

Dijitalleşme vizyonu ve bilgi güvenliği vurgusu

Cumhuriyet Başsavcısı Gökçe, yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığının dijitalleşme vizyonunun yargı süreçlerinde şeffaflık ve erişilebilirliğe önemli katkı sunduğunu belirtti. UYAP ve e-Duruşma sistemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde ödüller aldığını hatırlattı.

Ankara Batı Adliyesi tarafından geliştirilen Adli Bilgilendirme Sistemi de eğitim kapsamında tanıtıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri verildi.