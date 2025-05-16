Kuveyt Türk, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 42,8 artırarak 10,5 milyar TL’ye yükseltti.

Fon büyüklüğü 795,5 milyar TL’ye ulaştı

Bankanın toplam fonlama tabanı 795,5 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise 482,5 milyar TL’ye çıktı. Aktif büyüklüğü 957,9 milyar TL olan Kuveyt Türk, bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kurumları arasında liderliğini pekiştirdi.

Uyan: Dijitalleşme ve müşteri odaklılık önceliğimiz

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yılın ilk çeyreğinde elde edilen başarının dijitalleşme, verimlilik ve müşteri odaklı yaklaşımların sonucu olduğunu vurguladı. Katılım finans ilkelerinden taviz vermeden hizmet sunduklarını belirten Uyan, “Geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yanıt verecek sistemler geliştiriyoruz” dedi.

Uyan, operasyonel süreçlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda sadeleştirildiğini ve hızlandırıldığını belirterek, müşteri deneyimini önceliklendiren dijital çözümlerle hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.