Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ediyor.

Zirvede diplomasi trafiği yoğun

Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katılıyor. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

Zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin imzaladığı kararnameyle belirlenen heyetin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Barış şartları İstanbul'da ele alınıyor

Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına yönelik barış şartlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Bugün ayrıca Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının da 12.30’da başlaması planlanıyor.

Dışişleri kaynakları, İstanbul'da farklı formatlarda üçlü temasların sürdürüleceğini ve hem ABD hem Rusya ile Ukrayna arasında çok taraflı istişarelerin yapılacağını belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğu yeniden öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çabalarıyla, taraflar daha önce de İstanbul’da bir araya getirilmişti. Son olarak Putin’in doğrudan müzakereleri yeniden başlatma çağrısı üzerine Türkiye, bir kez daha ev sahibi olarak devreye girdi.

Zirve, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana diplomatik çözüm için düzenlenen en kapsamlı görüşmelerden biri olarak dikkat çekiyor.