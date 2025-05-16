Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın son günü olan 16 Mayıs, her yıl "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, erişilebilirliğin herkesin ihtiyaç duyduğu her hizmete güvenli ve bağımsız şekilde ulaşabilmesi anlamına geldiği vurgulandı. Erişilebilirliğin temel bir insan hakkı olduğunun altı çizildi.

Kamu ve özel sektör için ortak sorumluluk

Genelgede; engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin sağlık, eğitim, ulaşım ve bilgiye erişim gibi hizmetlerden eşit yararlanabilmesinin önemine değinildi. Bu süreçte yapılı çevre, bilişim teknolojileri ve kentsel hizmetlerin erişilebilir hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Erişilebilirlik kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla tüm kamu kurumları, özel sektör, tasarımcılar ve denetim mekanizmalarına görev düştüğü belirtildi. Ayrıca, bu alandaki denetim ve farkındalık süreçlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakan Göktaş: Erişilebilirlik sosyal adalet meselesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Erişilebilirlik bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesidir” ifadelerini kullandı. Göktaş, bu önemli adım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, engelsiz yaşam altyapısının inşasına devam ettiklerini vurguladı.

Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenecek. Kamu kurumları, bu organizasyonlar için gerekli tüm desteği öncelikli olarak sağlayacak.