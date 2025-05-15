İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskında bombalanan bir evde 4 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, Tubas kenti yakınlarındaki Tamun beldesinde meydana geldi.

Ev roketle hedef alındı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Tamun’da bir evi kuşatarak bölgeye zırhlı araçlar ve buldozerlerle girdi. Kuşatma sırasında silah seslerinin yanı sıra patlamalar duyuldu. Daha sonra evin “Energa” tipi roketle vurulduğu belirtildi.

Cenazeler alıkonuldu

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, saldırı sonucu evde bulunan 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Haberde, İsrail askerlerinin olay yerindeki cenazeleri yanlarına alarak bölgeden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Ölümler artmaya devam ediyor

7 Ekim 2023’te başlayan Gazze merkezli çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail ordusunun düzenlediği operasyonlarda artış gözleniyor. Bu süreçte Batı Şeria’da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 171’i çocuk olmak üzere 966’ya ulaştı.