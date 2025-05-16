Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcılara yönelik yeni bir iç borçlanma adımı atıyor. 20 Mayıs Salı günü, doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

Yatırımcıya doğrudan satış imkânı

Bakanlığın iç borç ihraç takvimine göre, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili, doğrudan satış yöntemiyle yatırımcıya sunulacak. Aynı gün yine 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kira ödemesi olan altına dayalı kira sertifikası da satışta olacak.

Alternatif yatırım araçlarına ilgi artıyor

Altına dayalı borçlanma enstrümanları, yatırımcılara hem altının değer artışından hem de düzenli getiriden faydalanma imkânı sunuyor. Hazine’nin bu adımı, güvenli liman arayan yatırımcılar için alternatif oluşturmayı hedefliyor.