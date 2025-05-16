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Trump yönetimi Voice of America’da personel kıyımı
Trump’ın imzaladığı karar doğrultusunda, Voice of America’da 600 çalışanın görevine son verildi. Kurumun merkezi binası da satışa çıkarıldı.
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