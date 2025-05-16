Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Türkiye, ABD ve Ukrayna’nın üst düzey isimlerini bir araya getiren önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre yaklaşık bir saat süren toplantıya Türk tarafında MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Zirvede Ukrayna’daki savaşın gidişatı ve barış müzakerelerine yönelik adımlar değerlendirildi.

ABD ve Ukrayna heyetleri üst düzeyde temsil edildi

ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı. Ukrayna tarafını ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov temsil etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantı öncesinde İstanbul’daki barış müzakerelerine katılacak heyetin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Yeni toplantı Türkiye-Rusya-Ukrayna formatında

Aynı gün içerisinde, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir başka önemli toplantı daha yapılacak. Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesinin saat 12.30’da başlaması planlanıyor. Bu görüşmede de çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm yolları öne çıkacak.