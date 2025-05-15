Türkiye'de hızlı ticaret hacmi 2020'ye göre yaklaşık 25 kat artarak 249,8 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre, en çok sipariş edilen ürün hamburger oldu.

Siparişlerin çoğu büyük şehirlerden

Hızlı ticaret, yemek ve temel ihtiyaçların bir saat içinde teslim edilmesiyle öne çıkıyor. Bu model, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun talep gördü. 2020'de 9,94 milyar lira olan hacim, 2024 sonunda 249,8 milyar liraya yükselerek toplam e-ticaretin %8,32’sini oluşturdu.

Yemek hizmetleri lider, ortalama sepet 351 TL

2024'te hızlı ticaret harcamalarının %66,18’i yemek hizmetlerine ayrıldı. Yiyecek-içecek kategorisi %27,36, ev ve bahçe ürünleri %3,17 pay aldı. Ortalama sepet tutarı 351 TL olarak kaydedilirken, sipariş başına ortalama 2,4 ürün alındı.

Hamburger ilk sırada, döner ikinci

Türkiye’nin hızlı ticaret siparişlerinde hamburger, 20,2 milyar liralık hacimle ilk sıraya yerleşti. Döner 15,9 milyar lira ile ikinci, pizza ise 14,04 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. Kebap, kızarmış tavuk, çiğ köfte, lahmacun ve pide de üst sıralarda yer aldı.

Gazlı içecekler ve Dubai çikolatası öne çıktı

Yemek dışındaki siparişlerde 6,01 milyar liralık hacimle gazlı içecekler ilk sırada yer aldı. Su, peynir, dondurma ve ayran da yoğun talep gördü. Ayrıca Dubai çikolatası 160 milyon liralık satışla dikkat çekti.