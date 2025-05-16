Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) işbirliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, gençleri mitoloji ve edebiyatla buluşturdu. Festival, üniversite yerleşkesi ile Atatürk Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Mitolojik kahramanlar gençlerin ilgisini çekti

“Dönüştüren Güç” temasıyla gerçekleşen festivalde, Türk ve dünya edebiyatında mitolojinin izleri, canlandırmalar ve etkinlikler eşliğinde sunuldu. Halka ve öğrencilere açık organizasyon, roman karakterlerinin hikayeleri üzerinden kültür-sanat bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Demirhan: Gençler yazarlığa teşvik ediliyor

Festivalin fikir öncülerinden Maltepe Üniversitesi İstanbul Marmara Eğitim Vakfı Müdürü Zeynep Fetanet Demirhan, gençleri sadece izleyici değil, aynı zamanda yaratıcı konumda konumlandırdıklarını vurguladı. Katılımcıların kostümlerle karakterleri canlandırdığını belirten Demirhan, kitap okuma oranında artış ve yazarlığa ilgi gözlemlediklerini aktardı.

Arkeoloji ile edebiyat buluşuyor

Festivalde Troya Müzesi’nden Uzman Arkeolog Fecri Polat da yer aldı. Polat, çocuklara yönelik hazırlanan kazı deneyim etkinliklerinde, arkeolojiye dair temel bilgiler aktarıldığını ifade etti. “Troyalılar Geliyor” adlı özel program kapsamında öğrenciler, arkeolojik kazı tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Uluslararası boyuta taşınabilir

Festivalin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Demirhan, geçen yıl 1500 öğrenciyle gerçekleşen organizasyonun gelecekte uluslararası bir etkinliğe dönüşebileceğini ifade etti. Edebiyata olan ilgiyi canlı tutan bu etkinliğin, okullarda da kendi iç festivallerini tetiklediği gözlemleniyor.