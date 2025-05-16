Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Adana’ya gitti. Program kapsamında valilik ve parti teşkilatlarını ziyaret eden Yumaklı’ya, kentteki AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

İlk olarak Adana Valiliği’ne geçen Yumaklı, burada Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyasi partilere ziyaret

Valilik ziyaretinin ardından MHP Adana İl Başkanlığına geçen Bakan Yumaklı, İl Başkanı Yusuf Kanlı ile görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti Adana İl Başkanlığına geçen Yumaklı, İl Başkanı Tamer Dağlı ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Yumaklı’ya, ziyaretleri sırasında AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek eşlik etti.