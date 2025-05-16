Uğur Yücel'in liderliğindeki Maestro dizisi karakterlerin iç dünyasına odaklanacak

Türk dizi dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan Maestro, alışılmış kalıpların ötesine geçen konusuyla dikkat çekiyor. Henüz çekim aşamasına gelmemiş olmasına rağmen hem oyuncu kadrosuyla hem de işlediği temayla büyük bir merak uyandıran dizi, psikodrama türünde yazılmış güçlü bir yapımla izleyici karşısına çıkacak. Mayıs 2025’te İstanbul’un Beyoğlu semtinde çekimlerine başlanacak olan Maestro, hem psikolojik derinliği hem de estetik anlatımıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

Karakterlerin zihinsel çatışmaları ön planda olacak

Dizinin merkezinde, Uğur Yücel’in canlandırdığı ünlü psikiyatr Dr. Mümtaz Curaçalı yer alıyor. Karakter, eşinin kendisini terk etmesiyle büyük bir gurur kırıklığı yaşar ve intikamını doğrudan değil, dolaylı yollardan almaya karar verir. Mümtaz, hastalarına uyguladığı “eylemsel hipnoterapi” yöntemleriyle kendi hesaplaşmasını yaparken, onların hayatlarını da derinden etkiler. Bu noktada dizi, yalnızca bir intikam hikâyesi değil; aynı zamanda karakterlerin bilinçaltına yapılan bir yolculuk olarak kurgulanıyor.

Zengin kadrosuyla dikkat çekiyor

Dizi, yalnızca konusu değil, oyuncu kadrosuyla da iddiasını ortaya koyuyor. Uğur Yücel’in yanı sıra Onur Seyit Yaran, Kaan Yıldırım, Esra Bilgiç, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler gibi başarılı oyuncular da projede yer alıyor. Her biri kendi hikâyesini taşıyan karakterlerin içsel dünyaları, psikolojik rahatsızlıklar ve zihinsel karmaşalar üzerinden derinlemesine işlenecek. Özellikle şizofreni, dissosiyatif kimlik bozukluğu ve capgras sendromu gibi nadir görülen psikiyatrik vakalarla izleyiciyi yüzleştirmesi bekleniyor.

Dizinin atmosferi Beyoğlu'nda kurulacak

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in üstlendiği dizi, İstanbul’un tarihi semtlerinden Beyoğlu’nda çekilecek. Bu seçim, dizinin karanlık ama gerçekçi atmosferini destekleyecek. Arka planda şehrin kaotik ve duygusal dokusunu taşıyan sahneler, karakterlerin içsel karmaşasını yansıtacak. Yapımcılığını İda Film adına Ahmet Furkan Açıkgöz’ün üstlendiği proje, her bölümüyle seyirciyi hem gerilime hem de ruhsal derinliğe davet ediyor.

Senaryo karakter odaklı anlatım sunacak

Senaryo ekibinde Abdullah Kayaaltı, Ferhat Ergün ve Özlem Gürsoy’un yer aldığı dizide klasik suç dizilerinin aksine cinayetlerin değil, bireylerin psikolojik tepkilerinin ve geçmişten gelen travmalarının ön planda olması hedefleniyor. Her bölümde farklı bir karakterin içsel kırılmaları, Mümtaz Curaçalı’nın yönlendirmesiyle su yüzüne çıkacak. Bu sayede izleyici, her bölümde farklı bir zihnin kapılarını aralayacak.

Dizi klasik polisiye kalıplarını sarsacak

Maestro, ismini sadece baş karakterin müzikal metaforundan değil, dizinin yapısal düzeninden de alıyor. Mümtaz karakteri, çevresindeki insanları adeta bir senfoni orkestrasının parçaları gibi yönetiyor. Her hasta bir enstrüman, her sorun bir melodi hâline geliyor. Bu da dizinin kurgusunu sıradan olay örgüsünden farklı bir yapıya taşıyor.