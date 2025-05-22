CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, yargıya çağrıda bulundu. Başarır, “Bu beyanlar karşısında savcılık harekete geçti mi? Soruşturma açıldı mı?” diye sordu.

Başarır, Sayan’ın ifadelerinin ciddi iddialar içerdiğini belirterek, “Bunu biz değil, AKP’de görev yapmış bir isim söylüyor. Bu ciddiye alınmalıdır” dedi.

“Muhalefete karşı düşman hukuku uygulanıyor”

PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan ve aralarında bazı belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı 10 sanığın yargılandığı davaya değinen Başarır, duruşmanın 5 ay sonraya ertelenmesini eleştirdi.

“Bu kadar uzun aralar, geçmişte sadece Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde ve özel yetkili mahkemelerde görülürdü. Bugün geldiğimiz noktada muhalefete karşı farklı bir hukuk sistemi uygulanıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde ayrımcılık uyarısı: “Kız okulları söylemi kabul edilemez”

Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” yönündeki açıklamasına da tepki gösterdi. Toplumun bu tür ayrıştırıcı yaklaşımları kabul etmeyeceğini vurgulayan Başarır, “Bu anlayış çağ dışıdır, 86 milyonun eğitim hakkına müdahaledir,” ifadelerini kullandı.