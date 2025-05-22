Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslar kapsamında gittiği Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşme, Halk Sarayı’nda gerçekleşti.

Ziyarette iki ülke arasındaki enerji ilişkileri, madencilik faaliyetleri ve hidrokarbon kaynaklarında işbirliği konuları ele alındı. Heyetler arası görüşmeye Türk ve Suriyeli yetkililer katıldı.

Enerji iş birliği anlaşması imzalandı

Bakan Bayraktar, gün içinde ayrıca Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir ile bir araya gelerek iki ülke arasında enerji ve doğal kaynaklar alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşmanın enerji arz güvenliği, sınır ötesi projeler ve teknik altyapı geliştirme açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Kültürel temas: Kasyun Dağı ziyareti

Görüşmelerin ardından Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam’ın simgesel noktalarından biri olan Kasyun Dağı’nı ziyaret etti. Bölgeyi kuşbakışı izleyen heyet, tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından temaslarını sürdürüyor.