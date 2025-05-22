Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Bakan Bayraktar’ı taşıyan heyet, Şam Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerji ve doğal kaynaklar alanında yeni işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.

Enerji, madencilik ve hidrokarbon gündemde

Bayraktar, temasları çerçevesinde Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile bir araya gelecek. Görüşmede enerji, madencilik ve hidrokarbon sektörlerinde işbirliğini içeren kapsamlı bir anlaşmanın ele alınması bekleniyor. Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanması öngörülüyor.

Görüşmenin, enerji alanındaki teknik ve ekonomik iş birliklerini artırmak açısından stratejik önemde olduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kabul gerçekleşecek

Bakan Bayraktar ve Türk heyetinin, temaslarının ilerleyen saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edilmesi planlanıyor. Kabulde, bölgesel enerji projeleri ve ikili ilişkilerin genel seyri hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.