Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin karşılıklı saygı ve samimiyet temelinde ilerlediğini belirterek, "Sayın Trump’ın Türkiye’ye bakışı çok olumlu. Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde." dedi.

ABD merkezli Newsweek dergisinin Erdoğan'ı "dünyanın en güçlü liderlerinden biri" olarak tanımlayan makalesine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Siyasetteki istikrar, Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

“ABD ile ilişkiler önemsiz değil”

Erdoğan, muhtemel bir ABD ziyaretinde Trump’la yüz yüze görüşebileceğini belirterek, Türkiye-ABD ilişkilerinin bazı çevrelerin iddia ettiği gibi önemsiz olmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "yerel diktatör" eleştirisine ise yanıt vermeyerek, “Milletimiz kimin ne söylediğini iyi biliyor.” dedi.

“Doğal gaz keşfi bizim için dönüm noktası”

Karadeniz’deki doğal gaz keşfine yönelik eleştirileri değerlendiren Erdoğan, "Muhalefet, itibarsızlaştırma çabasında ama milletimiz gerçekleri görüyor. Suya %1065 zam yapanlar, doğal gaz sübvansiyonunu küçümseyemez." dedi.

Enerji alanında yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali ve Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye’yi enerji liginde üst basamaklara taşıdığını ifade etti. Somali dahil olmak üzere yurtdışı aramalara da devam edildiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin artık sondaj filosuna sahip güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

“Kredi Garanti Fonu ile yeni destekler yolda”

Ekonomi programına da değinen Erdoğan, enflasyonda düşüşün sürdüğünü, bunun hem iç piyasada hem dış yatırımcıda güveni artırdığını söyledi.

Kredi Garanti Fonu üzerinden yeni desteklerin gündemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Tulumbaya suyu dökmek gerekiyor. Yeni dönemde farklı adımlar atacağız, hazırlıklarımız sürüyor." dedi.

Erdoğan, büyüme ve finansal istikrarın ekonomi politikalarının temel öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, uygulanan programın sonuçlarının olumlu seyrettiğini sözlerine ekledi.