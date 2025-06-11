Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan Emir Kocasoy (48), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli R.D. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak’tan Adapazarı’na çocuklarını ziyarete gelen Emir Kocasoy, burada ocak ayında boşandığı eski eşi R.D. ile karşılaştı. Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Tartışma sırasında R.D., yanındaki tabancayla Kocasoy’a ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli R.D., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ocak ayında boşanmışlardı

Çiftin ocak ayında resmen boşandığı öğrenilirken, olayın detaylarına ilişkin soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kadın cinayetleri konusundaki toplumsal duyarlılığın yeniden gündeme geldiği olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.