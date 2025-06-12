Brent petrol, uluslararası piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle düşüşe geçti. Dün 69,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,40 dolardan kapatmasının ardından bugün saat 09.58 itibarıyla yüzde 0,9 azalışla 68,78 dolardan işlem görüyor.

WTI'da da kayıp var

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,60 dolar seviyesinden alıcı buldu. Her iki ham petrol türünde de yön aşağı döndü.

İran-ABD hattında tansiyon, piyasalarda baskı

Fiyatlardaki düşüşte, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki bazı Amerikan personelinin tahliye edileceğini açıklarken, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz” şeklindeki çıkışı piyasalarda tedirginlik yarattı.

Ancak Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinden sonra 12 Haziran’da İran’la doğrudan müzakerelere başlanacağını duyurması, tansiyonun düşebileceği beklentisini artırarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

ABD üretimindeki artış düşüşü hızlandırdı

Petrol fiyatları üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur ise ABD'de üretim artışı oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, günlük ham petrol üretimi 20 bin varil artışla 13 milyon 428 bin varile yükseldi.

Haziran 2025 tarihli kısa dönem enerji görünüm raporuna göre, bu yıl için ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretimi 13 milyon 420 bin varil seviyesinde bekleniyor.

Teknik görünümde destek seviyeleri öne çıkıyor

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 71,14 dolar seviyesi direnç, 64,80 dolar ise güçlü destek olarak izleniyor. Küresel jeopolitik gelişmeler ve ABD’deki üretim verileri, kısa vadede petrol fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek.