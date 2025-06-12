Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi. Ziyaret programı kapsamında Bolat, hem kamu kurumlarını hem de siyasi teşkilatı ziyaret etti.

Valilikte karşılandı

Bakan Bolat, ilk olarak Mersin Valisi Atilla Toros’u makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, ardından Vali Toros ve diğer yetkililerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette bölgedeki ticaret ve yatırım konularının ele alındığı öğrenildi.

Siyasi temaslar da gündemdeydi

Bolat, Valilik programının ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Adem Aldemir, il yöneticileri ve partililerle bir araya gelen Bolat, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde Bakan Bolat’a AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ve diğer parti temsilcileri eşlik etti.