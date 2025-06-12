Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü satıcılı başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir gün geçiren endeks, günü yüzde 0,28 primle 9.686,11 puanda tamamlamıştı.

En çok değer kaybı inşaat ve bankacılıkta

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,95 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kayıp yüzde 1,46 ile inşaatta, en fazla kazanç ise yüzde 0,27 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Küresel belirsizlikler etkili oluyor

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının kapsamına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Bu görünüm, Borsa İstanbul’da da yön arayışını beraberinde getiriyor.

Veri gündemi yoğun

Analistlere göre bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisi öne çıkıyor. Yurt dışında ise ABD’de açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasaların takibinde olacak.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 9.700 ve 9.800 puan direnç konumunda bulunuyor.