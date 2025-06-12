Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kaş Uluslararası Film Festivali, tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda yapılan törenle kapılarını açtı. Festival, bu yıl "Kaş Bir Rüya" temasıyla sinemaseverleri ağırlıyor.

Açılışa yoğun katılım

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol, Festival Direktörü Seren Topaloğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Aspendos’u ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Atatürk bu alanların sanatla yaşamasını istemişti. Bugün bu vasiyeti yerine getiriyoruz” dedi. Festivalin kurumsallaşmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Şahin, etkinliğin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Festival 15 Haziran’a kadar sürecek

Açılışta, festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında ödül kazanan “The Light (Işık)” adlı yapım izleyicilerle buluştu.

Festival, 15 Haziran’a kadar devam edecek. Programda 11 kısa film gösterimi, yarışma dışı özel seçkiler, yönetmen söyleşileri, atölyeler ve uzman konuklarla gerçekleşecek etkinlikler yer alıyor.

Kaş Uluslararası Film Festivali, sinemayı doğayla ve tarihle buluşturan atmosferiyle bu yıl da dikkat çekiyor.