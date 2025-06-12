Dolar/TL haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başladı. Dün 39,17 seviyelerinde yatay kapanış yapan kur, bu sabah yüzde 0,1 artışla 39,1920 TL’den işlem görüyor.

Euro ve sterlin de yükselişte

Sabah saatlerinde euro/TL yüzde 0,6 artışla 44,2660 seviyesine, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 53,3060 seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 98,4 seviyesine indi.

Kur cephesindeki hareketlilikte küresel gelişmelerin etkisi hissediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına dair belirsizlikler ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler döviz piyasalarında temkinli bir seyir yaratıyor.

Fed’den temkinli mesajlar bekleniyor

ABD’de dün açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında kalmasına rağmen, Fed'in tarifelerin yeniden enflasyon baskısı yaratabileceğine dair uyarıları sonrası para politikasında temkinli duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Piyasalarda Fed’in önümüzdeki hafta faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yıl içinde iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler güçlü şekilde korunuyor.

Veri gündemi yoğun

Yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri, iç piyasa tarafında belirleyici olacak. Küresel tarafta ise ABD’de açıklanacak üretici enflasyonu (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne çıkıyor.

Uzmanlar, açıklanacak verilerin piyasa yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.