Afyon’un meşhur sucuğu Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Böylece Türkiye’nin AB’den tescil almış ürün sayısı 35’e yükseldi. Müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yumaklı’dan üreticilere teşekkür

Bakan Yumaklı, “Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu AB’den coğrafi işaret aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar böylece AB tescilli iki ürüne sahip oldu: Afyon pastırması ve Afyon sucuğu.

Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 35’e ulaştı

Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan diğer ürünler arasında Gaziantep baklavası, Ezine peyniri, Taşköprü sarımsağı, Aydın inciri ve Safranbolu safranı gibi pek çok coğrafi değer bulunuyor. Her biri Türkiye’nin yerel üretimini ve kültürel mirasını temsil ediyor.

AB tescili, ürünlerin orijinalliğini korurken, ihracat potansiyelini de artırıyor. Böylece hem üreticilere ekonomik katkı sağlanıyor hem de Türkiye'nin gastronomik zenginliği uluslararası alanda tanıtılıyor.

Coğrafi işaret tescili yerel kalkınmaya katkı sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği tescil süreciyle birlikte Türkiye, Avrupa’da daha fazla ürününü güvence altına almayı hedefliyor. Afyon sucuğu da bu zincire katılarak hem marka değerini artırdı hem de tüketici nezdinde güven kazandı.