Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen TÜRKPA 14. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak geleceği için işbirliği ve dayanışmanın artırılması gerektiğini söyledi.

Genel kurul, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın başkanlığında, Kazakistan Parlamentosunun ev sahipliğinde toplandı. Konuşmasına Kazakistan’a teşekkür ederek başlayan Kurtulmuş, “TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hüküm sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk dünyası için ortak hedef vurgusu

Kurtulmuş, mevcut dünya düzeninin kırılma yaşadığını belirterek çok merkezli ve çok kutuplu bir yapıya geçildiğini ifade etti. Bu süreçte Türk devletlerinin stratejik avantaj elde edebileceğini vurgulayan Kurtulmuş, “Türlü sebeplerle yavaşlayan uygarlık yürüyüşümüzü canlandırmak istiyorsak, geniş ailemizin hiçbir ferdini geride bırakmadan birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan 300 milyonluk Türk dünyasının, bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından daha güçlü bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, TÜRKPA’nın bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Üyelik çağrısı ve kapsayıcı vizyon

Kurtulmuş, Özbekistan ve Türkmenistan’ın TÜRKPA’ya katılımını içtenlikle arzuladıklarını belirtirken, Macaristan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha etkin rol almasının Türk dünyasının bütünlüğünü güçlendireceğini ifade etti.

Kurtulmuş, “Müşterek çaba ve katkılarla parlamenter işbirliğini derinleştirmeye devam etmeliyiz. TÜRKPA’nın model kanun çalışmaları, sadece dilde, işte ve fikirde birlik sağlamıyor, aynı zamanda örnek oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Başkanlık ve sekreterlik el değiştirdi

Toplantının sonunda TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan’dan Kazakistan’a devredildi. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, görevi Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a teslim etti.

Ayrıca, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevi de Türkiye’den Azerbaycan’a devredilecek. Kurtulmuş, görevini tamamlayan Süreyya Er’e teşekkür ederken, yeni genel sekreter adayı Ramil Bey’e başarılar diledi. TÜRKPA’yı “henüz 17 yaşında genç bir kurum” olarak nitelendiren Kurtulmuş, kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.