İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişinin Gürcistan’da yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Kırmızı bültenle aradığımız 5 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

369 suçlu iade edildi

Bakan Yerlikaya, son operasyonla birlikte bu kabine döneminde Türkiye’ye iade edilen suçlu sayısının 369’a ulaştığını belirtti.

İade işlemleri, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Suçlar ağır, yakalama uluslararası

İade edilen kişilerden üçü uluslararası kırmızı bültenle aranıyordu.

A.A.Y : Çocuğa cinsel istismar ve zorla alıkoyma

A.D : Cinayete teşebbüs, firar, silahlı tehdit

O.Ç: Kamu görevlisine direnme

Ulusal düzeyde aranan iki kişi de teslim alındı:

İ.K : Patlayıcıyla adam öldürmeye teşebbüs gibi ağır suçlamalar

G.Y: FETÖ üyeliği

Yerlikaya’dan net mesaj: Kaçamayacaklar

Bakan Yerlikaya, “Terör örgütü üyeleri, suç örgütü mensupları ve uyuşturucu kaçakçıları hangi ülkede olursa olsun yakalanıp Türkiye’ye getirilecek” dedi.

Operasyona katkı sağlayan kurum ve birimlere teşekkür eden Yerlikaya, Artvin ve Ardahan Emniyet Müdürlüklerini de özellikle tebrik etti.