ABD'de üretici enflasyonu mayıs ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak zayıf bir seyir izledi. ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre, ÜFE aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Piyasalarda bu artışın yüzde 0,2 olacağı öngörülüyordu. Nisan ayında ise ÜFE yüzde 0,2 gerilemişti.

Yıllık bazda ise üretici fiyatları, yüzde 2,6’lık artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Bu oran, nisan ayında yüzde 2,5 olmuştu.

Çekirdek ÜFE de tahminin gerisinde

Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri hariç tutan çekirdek ÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

Ekonomistler, çekirdek üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,1 artacağını öngörüyordu. Çekirdek ÜFE, nisan ayında aylık yüzde 0,2 düşmüş, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı.

Fed’in izleyeceği bir veri daha

Üretici fiyatlarındaki bu düşük artış, enflasyonda yavaşlama sinyali olarak yorumlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) için de dikkatle izlenen bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Fed, 2024 yılı içinde iki faiz indirimi yapması beklenen bir süreçte, ÜFE ve TÜFE gibi verileri yakından takip ediyor. Zayıf gelen mayıs ÜFE verisi, piyasada faiz indirimi beklentilerini canlı tutabilir.