İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 55 bin 207’ye yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, sadece son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 427 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen binlerce can kaybı

Gazze’de 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin 18 Mart’ta İsrail tarafından ihlal edilmesinden bu yana saldırılar yeniden şiddetlendi. Bu süreçte 4 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 15 bin 780 kişi de yaralandı.

Yetkililer, enkaz altında hâlâ binlerce cansız bedenin bulunduğunu belirterek gerçek ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Yardım bölgeleri de hedefte

Gazze Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan yardım dağıtım alanlarında sivillerin hedef alındığını belirtti. Açıklamaya göre, bu saldırılarda şu ana kadar 245 kişi hayatını kaybetti, 2.152 kişi yaralandı.

İnsani yardım noktalarının sistematik olarak vurulması, bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Uluslararası tepkiler etkisiz kalıyor

Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşirken, uluslararası kamuoyundan gelen çağrılar da saldırıları durdurmakta yetersiz kalıyor. Gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması, bölgeyi yaşanamaz hale getiriyor.