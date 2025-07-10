Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan davada dördüncü duruşma günü tamamlandı. 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı dava, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görülüyor.

Duruşma salonunda geniş güvenlik önlemleri alındı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya sanıklar, mağdur yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşma salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulanırken, yerleşke çevresindeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden kayıt altına alındı. İlk savunmayı mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük yaptı.

Siyasi isimler de duruşmayı izledi

Davanın kamuoyundaki etkisi nedeniyle duruşmayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de yerinde takip etti.

78 kişinin öldüğü faciaya ilişkin ağır suçlamalar

21 Ocak’ta meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İddianamede, otel sahipleri ve yöneticileriyle birlikte Bolu Belediyesi’nden üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında, 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kamu ve özelden geniş sanık listesi

Olayla ilgili olarak yalnızca otel sahipleri değil; teknik personel, iş güvenliği uzmanları, LPG tesisatı bakım çalışanları ve İl Özel İdaresi yetkilileri de sanıklar arasında yer alıyor.

Bu sanıklar hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Adalet arayışı sürüyor

Yangında yakınlarını kaybeden aileler, her duruşmada adaletin yerini bulması için kararlı bir şekilde davayı takip ediyor. Duruşmalarda mahkeme heyetinin sanıklara yönelik detaylı sorgulamaları devam ediyor.

Bir sonraki celseye ilişkin tarih mahkemece önümüzdeki günlerde açıklanacak.