Akdeniz’de uluslararası kota kapsamında orkinos avlayan Türk balıkçılar, canlı balıkları taşıyan kafesleri 33 günlük zorlu bir deniz yolculuğuyla İzmir’in Urla ilçesine ulaştırdı. Yolculuğun en riskli aşaması olan Çeşme Boğazı geçişi, özel ekipmanlar ve dalgıç desteğiyle sorunsuz tamamlandı.

Balıkların sağlığı için hız sabitlendi

Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu’nun (ICCAT) belirlediği kota kapsamında Malta ile Tunus arasında gerçekleştirilen avcılık sonrası, orkinoslar canlı olarak kafeslere alındı. Balıkların sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için kafesler sabit hızla çekildi ve tekneler yol boyunca durmaksızın ilerledi.

Yaklaşık 30-35 gün süren bu sürede, balıkçılar Akdeniz ve Ege’deki zorlu hava koşullarıyla mücadele etti. En zorlu etap ise su derinliğinin azaldığı Çeşme Boğazı oldu.

Çeşme Boğazı’nda su altı balonlarıyla güvenli geçiş

Su derinliğinin 15-16 metreye kadar düştüğü Çeşme Boğazı’ndan geçerken, 25 metre derinliğindeki orkinos kafeslerinin zemine sürtünmesini önlemek için özel su altı kaldırma balonları kullanıldı. Dalgıçlar, geçiş öncesi balonları kafeslerin altına yerleştirerek güvenli geçişi sağladı.

Kafesler, herhangi bir zarar görmeden İzmir’in Urla ilçesindeki Gerence Körfezi’ne ulaştırıldı. Burada yıl sonuna kadar beslenecek orkinoslar daha sonra başta Japon mutfağı olmak üzere dünya pazarlarına sunulacak.

“Bu sezon orkinoslar daha kalabalık ve canlıydı”

Kılıç Balık Orkinos Çiftlik Müdürü Hasan Yılmaz, bu yılın hava şartları açısından zorlu ancak avcılık açısından verimli geçtiğini belirtti. Yılmaz, "ICCAT kotası sayesinde avcılık disipline edildi, orkinos stokları güçlendi. Bu sezon sürüler hem kalabalık hem sağlıklıydı" dedi.

Çeşme geçişinin sürecin en hassas aşaması olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Kafeslerin zemine takılıp yırtılması ciddi bir risk. Bunu su altı balonlarıyla önledik" diye konuştu.

Balıkçılar için fiziksel sınav

14 Mayıs’ta Yalova’nın Armutlu ilçesinden yola çıkan kaptan Mustafa Pars ise sürecin denizciler açısından oldukça yorucu olduğunu ifade etti. Pars, “32-33 gün süren bu yolculukta 20 metrekarelik alanda iki ay geçiriyoruz. Çeşme Boğazı’nda hız kesmeden kontrollü geçmek zorundayız, her şey hesaplı olmalı” dedi.