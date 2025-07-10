Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından yeniden yükselişe geçti. Dün günü 4.267 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne yüzde 0,5 artışla 4.286 liradan başladı.

Saat 09.55 itibarıyla çeyrek altın 7.179 liradan, Cumhuriyet altını ise 28.966 liradan satılıyor.

Fed tutanakları sonrası fiyatlar hareketlendi

Ons altının fiyatı da yüzde 0,5 yükselişle 3.329 dolara çıktı. ABD Merkez Bankası’nın son toplantı tutanaklarında, enflasyonun ılımlı seyredebileceğine yönelik sinyaller ve "bir miktar faiz indiriminin uygun olabileceği" yönündeki ifadeler, piyasalarda altına olan talebi artırdı.

Bu gelişmeyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinden yüzde 4,34’e geriledi. Tahvil faizindeki bu düşüş, dolardaki yükselişi sınırlarken altının ons fiyatına destek verdi.

Piyasalar veri gündemine odaklandı

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, ons altın için 3.250 dolar seviyesi destek, 3.350 dolar seviyesi ise direnç olarak öne çıkıyor. Altının bu aralıkta dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.