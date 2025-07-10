ABD’de 13 Temmuz 2024’te eski başkan Donald Trump’a yönelik düzenlenen suikast girişiminin ardından, Gizli Servis bünyesindeki 6 personel geçici olarak görevden alındı.

CBS News’e açıklamalarda bulunan Gizli Servis Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, yaşanan güvenlik zaafiyetine dair başlatılan iç soruşturmanın ardından bazı personele disiplin cezaları verildiğini duyurdu.

Personeller maaş ve sosyal haklardan men edildi

Görevden uzaklaştırma kararının saha personeli ve denetleyici kadroları kapsadığı belirtildi. Söz konusu 6 çalışanın, 10 ila 42 gün süreyle görevden çekildiği ve bu dönemde maaş ile sosyal haklardan faydalanamayacakları bildirildi.

Quinn, Trump’a yönelik saldırının "operasyonel bir hata" olduğunu ifade ederek, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm sistemin gözden geçirildiğini kaydetti.

Trump mitingde silahlı saldırıya uğramıştı

Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler kentindeki seçim mitinginde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda Trump yüzünden yaralanırken, bir destekçi hayatını kaybetmiş ve iki kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilmiş, FBI ise saldırıyı açıkça "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı.

Gizli Servis'e ağır eleştiriler gelmişti

Saldırı sonrası Gizli Servis, yetersiz önlem ve zayıf koordinasyon gerekçesiyle kamuoyundan sert eleştiriler almıştı. Uzmanlar, olayın yüksek profilli bir güvenlik açığını ortaya koyduğunu belirtmişti.

Personelin geçici olarak görevden alınması, kurumsal sorumluluğun ilk adımı olarak değerlendirilirken, süreçte yeni görev değişikliklerinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.