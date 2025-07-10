Avrupa Birliği ve Türkiye’den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında hasat dönemi devam ediyor. Kastamonu’nun simge tarım ürünlerinden biri olan ve dünyaca bilinen aromasıyla öne çıkan sarımsak, temmuz ayında üreticinin elinden çıkıp pazara inmeye başladı.

Bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretimi yapılan sarımsağın ilk hasadı, şubat ayında toprakla buluşturulan fidelerin meyvesi olarak toplanıyor.

Üreticiler sezondan umutlu

Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreten Özgür Subutay, emek, sabır ve alın teriyle toplanan ürünlerin her geçen yıl değer kazandığını belirtti. Subutay, “Taşköprü sarımsağı sadece ülkemizde değil, dünya genelinde tanınıyor. Yeni sezonda hem kalite hem fiyat açısından umutluyuz” dedi.

Pazarda fiyatlar belli oldu

Hasadın başlamasıyla birlikte sarımsak pazardaki yerini aldı. Fiyatlar ürünün boyutuna göre değişiyor:

Küçük boy sarımsak: 50 – 60 TL

Orta boy sarımsak: 130 – 160 TL

İri boy sarımsak: 160 – 200 TL

Kalitesiyle tanınan Taşköprü sarımsağının raf ömrü uzun ve kendine has keskin aroması ile diğer sarımsak türlerinden kolayca ayrılıyor.