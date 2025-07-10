İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinliyi öldürdü. Onlarca kişinin yaralandığı saldırılarda yardım bekleyen siviller, çadır alanları ve pazar yerleri doğrudan hedef alındı.

Deyr Belah’ta yardım kuyruğuna hava saldırısı

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda, sağlık noktası yakınında yardım almak için bekleyen siviler vuruldu. Saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan çok sayıda kişi de yaralandı.

Mülteci kampları ve evler vuruldu

Bureyc Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Nusayrat Kampı’nda pazar yeri, bir ev ve sivillerin bulunduğu alan hedef alındı; burada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Cibaliya’daki iki İHA saldırısında ise sivillerin toplandığı bölge vuruldu, 3 Filistinli öldü.

Gazze kent merkezine çok yönlü saldırılar

Gazze kentinin doğusunda, Zehra Okulu yakınında biri kadın 2 kişi; batısındaki Haydar Kavşağı ile güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde ise 7 kişi İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyenlerin bulunduğu noktada da 2 kişi öldü.

Güney Gazze’de çadırlara ve sivillere saldırı

Gazze’nin güneyindeki Mevasi bölgesinde, çadır alanları hedef alındı. İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Han Yunus’taki bir eve düzenlenen saldırıda ise bir anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Yerinden etmeler yeniden başladı

İsrail ordusu, Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda çok sayıda evi yıktı. “Sürgün duyurusu” sonrası bölgelere düzenlenen saldırılarda onlarca aile yeniden yerinden edildi. Gaz ve top atışları sonucu birçok kişi yaralanırken, siviller kuzeye ve Mevasi içlerine doğru kaçmak zorunda kaldı.