Türkiye’nin ev sahipliğinde 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar doğrultusunda, Rusya ve Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takası gerçekleştirildi.

Takasa ilişkin açıklamalar hem Rusya Savunma Bakanlığından hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den geldi.

Rus askerleri Belarus’a götürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bir grup Rus esir askeri iade ettiğini, bu askerlerin şu anda Belarus’ta tıbbi ve psikolojik destek aldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu askerlerin tedavi için kısa süre içinde Rusya’ya nakledileceği bilgisi verildi.

Takasta yer alan asker sayısı ise açıklanmadı.

Zelenskiy: Askerlerimiz evine döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, takasın ikinci aşamasının gerçekleştiğini söyledi. Zelenskiy, “Bugün ordumuz, ulusal muhafızlarımız ve sınır muhafızlarımızdan oluşan bir grup askerimiz evlerine döndü. Hepsinin tedaviye ihtiyacı var, gerekli destek sağlanacak,” dedi.

Zelenskiy, tüm esirlerin geri getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Esir takası İstanbul’daki mutabakata dayanıyor

2 Haziran’da İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde, ağır hasta ve yaralı askerlerin yanı sıra 25 yaş altı esirlerin takası ve Ukrayna tarafında dondurulan 6 bin askerin cenazelerinin teslimi konularında mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, 9 ve 10 Haziran’da yapılan ilk takasların ardından bugün de yeni bir esir değişimi gerçekleşti.

Cenazeler de karşılıklı olarak teslim ediliyor

Ukrayna, dün yaptığı açıklamada savaşta hayatını kaybeden 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya’dan teslim alındığını duyurmuştu. Aynı süreçte Rusya da 27 askerin naaşının Ukrayna tarafından iade edildiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin kolaylaştırıcılığıyla devam eden bu süreç, iki ülke arasındaki savaşta insani diplomasi ve uzlaşma zeminlerinin güçlenmesine katkı sunuyor.