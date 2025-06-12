Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısında yaptığı açıklamada, Mersinli esnaflar için 100 milyon TL'lik yeni finansman desteği başlatıldığını söyledi.

Bakan Bolat, söz konusu destekle birlikte esnafa sunulan kredilerin yüzde 50 faiz indirimiyle Halkbank ve TESKOMB aracılığıyla sağlandığını belirtti.

“Mersin, bölgesel ticaretin merkezlerinden biri haline geliyor”

Mersin’in yalnızca bir liman kenti değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’in lojistik ve ihracat üssü olduğunu vurgulayan Bolat, geçen yıl kentin ihracat hacminin 10 milyar doları aştığını ve özellikle tarım ve işlenmiş gıdanın önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Mersin’in Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’ya açılan stratejik konumunun, yatırımlarla daha da güçlendiğini söyleyen Bolat, “Orta vadede Mersin’i bir Dubai modeli haline getirmek istiyoruz” dedi.

İsrail iddialarına net yanıt

Son dönemde Mersin Limanı üzerinden İsrail’e ticaret yapıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bakan Bolat, bu iddiaları net bir dille yalanlayarak, Türkiye’nin 9 Nisan'da kısmi, 2 Mayıs 2024 itibarıyla ise tam ticaret yasağı uyguladığını hatırlattı:

“Hiçbir gümrük işlemi yapılmıyor. Serbest bölge ticareti de dahil olmak üzere İsrail’e yönelik tüm ticari faaliyet durdurulmuştur. Veriler şeffaf, izlenebilir. Dijital dünyada hiçbir şey gizli kalmaz.”

Ancak Bolat, uluslararası deniz taşımacılığının doğası gereği, Türkiye’ye uğrayan bazı gemilerin daha sonra İsrail’e de uğrayabileceğini söyledi. “Bu, Türkiye çıkışlı bir yük anlamına gelmez,” diyerek spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk ünite bu yıl devreye giriyor

Toplantıda enerji yatırımlarına da değinen Bakan Bolat, Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. İlk reaktörün yüzde 90’ının tamamlandığını belirten Bolat, bu yıl içinde devreye alınmasının planlandığını kaydetti.

Santralin 4 ünitesi tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye ulaşacağı belirtildi.

Mersinli esnafa yılın ilk 5 ayında 1,8 milyar TL kredi

Bakan Bolat, 2024’ün ilk 5 ayında Mersinli esnaf için 1,8 milyar TL kredi desteği sağlandığını hatırlatarak, bu sabah itibarıyla başlatılan 100 milyon TL’lik yeni destek paketiyle birlikte esnafın finansman ihtiyacının karşılanmasına devam edileceğini ifade etti.