Hindistan’ın Ahmedabad kentinden havalanan Air India uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düştü. Londra’ya gitmek üzere yola çıkan uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Kaza sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, Ahmedabad Havalimanı’ndan saat 06.15’te havalandı. Ancak kalkıştan bir dakika sonra uçağın radar bağlantısı kesildi. Kısa süre sonra uçağın, havalimanına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meghani yerleşim bölgesine düştüğü tespit edildi.

🚨 BREAKING:

A major tragedy strikes Gujarat - An Air India passenger aircraft crashed during takeoff in Meghani, Ahmedabad.



Initial reports indicate a massive accident with rescue teams rushing to the scene.

#PlaneCrash