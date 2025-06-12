Hindistan’ın Ahmedabad kentinden havalanan Air India uçağı, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düştü. Londra’ya gitmek üzere yola çıkan uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Kaza sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kalkıştan sonra sinyal kesildi

Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, Ahmedabad Havalimanı’ndan saat 06.15’te havalandı. Ancak kalkıştan bir dakika sonra uçağın radar bağlantısı kesildi. Kısa süre sonra uçağın, havalimanına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meghani yerleşim bölgesine düştüğü tespit edildi.

🚨 BREAKING:

A major tragedy strikes Gujarat - An Air India passenger aircraft crashed during takeoff in Meghani, Ahmedabad.



Initial reports indicate a massive accident with rescue teams rushing to the scene.

Prayers for all onboard. 🙏#PlaneCrash pic.twitter.com/UmIemQHt1P — Govind Muniya (@govindmuniya24) June 12, 2025

Farklı uyruklardan yolcular vardı

Air India’nın açıklamasına göre uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı yer alıyordu. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çok sayıda yaralı ve ölü olabileceği bildiriliyor.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Enkaz bölgesinde yangın riski nedeniyle çevredeki bazı binalar tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yolculara ulaşmaya çalışıyor.

Kara kutu ve uçuş verileri inceleniyor

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelere göre kazanın nedeni olarak teknik arıza ya da kuş çarpması ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak uçağın kara kutusuna ulaşıldıktan sonra resmi açıklama yapılması bekleniyor.