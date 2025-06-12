Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güvenli liman talebi artarken, altının gram fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,8 yükselişle 4.258 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 7 bin lirayı aştı

Güncel rakamlara göre çeyrek altın 7.020 TL, cumhuriyet altını ise 27.960 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 primle 3.375 dolar seviyesine çıktı.

Jeopolitik riskler fiyatları yukarı çekiyor

Orta Doğu’daki artan gerilimler ve ABD-İran ilişkilerine dair gelişmeler altın fiyatlarının yükselişinde etkili oluyor. ABD Dışişleri Bakanlığının Bağdat’taki büyükelçilik personelini geri çekmeye hazırlanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki askeri kararlılığı vurgulayan açıklamaları dikkat çekti.

Dolar zayıflarken Fed’e odaklanıldı

ABD’de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, Fed’in eylülde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kazandı. Dolar endeksi son 7 haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, sabah saatlerinde 98,4 seviyesine geriledi.

Teknik görünümde direnç öne çıkıyor

Uzmanlara göre altının ons fiyatında 3.400 dolar seviyesi direnç, 3.350 dolar ise destek konumunda bulunuyor. Gün içerisinde hem yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisi hem de ABD’den gelecek ÜFE ve işsizlik başvuruları altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.