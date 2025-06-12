AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ardından yapılan başkan vekili seçiminde AK Parti’li Eray Karadeniz’in göreve gelmesine yönelik eleştirileri siyasi ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Baykan, “CHP'nin çoğunlukta olduğu belediyelerde seçim sonuçlarını demokrasi olarak yorumlayanlar, AK Parti'nin kazandığı yerlerde aynı usulle yapılan seçimi tartışmalı ilan edemez. Bu açık bir çifte standarttır” ifadelerini kullandı.

“Seçim sadece kazanan partiye göre mi meşru sayılacak?”

Baykan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözlerini de eleştirerek şunları söyledi:

“Bağırmanız gereken yer, kendi belediye başkanlarınız. Ortaya çıkan belgeler, yolsuzluk iddialarını güçlendirmişken hedef şaşırtmaya çalışıyorsunuz. Bağırarak yargıya baskı kuramazsınız.”

Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasında organize suç örgütü yapılanmasına dair güçlü deliller elde edildiğini öne sürdü.

“İsraf söylemleriyle yönetim farkı örtülmeye çalışılıyor”

Toplantının sonunda AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar’ın hazırladığı “Yolsuzluk Söylemi Üzerinden Kurulan Siyaset: AK Parti ile CHP'li Belediyeler Arasındaki Sistemsel Farklar” raporuna da değinen Baykan, CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını eleştirdi.

“İsraf söylemleriyle popülist bir dil kuruluyor ancak sahada verimlilik ve yönetim açısından ciddi farklar oluşuyor. Bu da artık görmezden gelinemeyecek boyutta.”