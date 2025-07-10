Türkiye’nin deprem açısından yüksek risk taşıyan illerinden Bingöl’de, olası afetler sonrası kullanılmak üzere “Mehmetçik AFAD Destek Üssü Geçici Barınma Alanı” kuruluyor. Protokol, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında imzalandı.

Depreme hazırlık için örnek proje

AFAD İl Müdürlüğü karşısındaki 60 dönümlük alan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Valiliğe tahsis edildi. 49. Komando Tugay Komutanlığı’na ait arazide kurulacak konteyner kentte yaklaşık 400 yaşam ünitesi yer alacak. Proje, askeri altyapı desteğiyle Türkiye’de ilk örneklerden biri olacak.

Güvenlik ve donanım Mehmetçik’ten

Protokol töreninde konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, projenin sadece barınma değil, güvenlik açısından da özel öneme sahip olduğunu vurguladı. "İnşallah ihtiyaç olmaz ama olursa, alanın güvenliği Mehmetçik tarafından sağlanacak," diyen Usta, konteynerlerin iç donanım ve kurulumunun Valilik ve AFAD tarafından üstlenileceğini söyledi.

Altyapı çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise altyapı, su, kanalizasyon ve elektrik gibi tüm ihtiyaçların Bingöl Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti. İhalenin 20 Mayıs’ta yapıldığını hatırlatan Arıkan, konteyner kentin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanı

Konteyner kentte sosyal donatı alanları, mescit, yemekhane, çamaşırhane, eğitim alanları, oyun parkları ve yeşil alanlar da bulunacak. Vali Usta, bu alanın yalnızca afet anında değil, afete hazırlık sürecinde de model teşkil edeceğini belirtti.

Kentsel dönüşüm hamlesi yolda

Belediye Başkanı Arıkan ayrıca yapı stokunun güçlendirilmesine yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılacağını, bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın desteğiyle yeni adımlar atılacağını söyledi.