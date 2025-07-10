İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 180 hava saldırısı gerçekleştirdi. Karadan da desteklenen saldırılarla birlikte, bölgedeki tüneller, silah depoları ve bubi tuzaklı yapılar hedef alındı.

Ordu açıklamasında saldırıların Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve iç istihbarat servisi Şabak'ın yönlendirmesiyle düzenlendiği belirtildi. Gazze’nin kuzeyinde konuşlu 162. Tümen ile 401. Tugay’ın da operasyona katıldığı, bazı tünellerin imha edildiği iddia edildi.

Saldırılar yoğunlaştı, bilanço ağırlaşıyor

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 57 bin 575’e ulaştı. Yaralananların sayısı ise 136 bin 879. 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin 18 Mart’ta bozulmasının ardından başlatılan yeni saldırı dalgasında şu ana kadar 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi de yaralandı.

İnsani yardım bölgeleri de hedef alındı

27 Mayıs’tan bu yana ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın kurduğu yardım dağıtım bölgeleri de saldırıların hedefi oldu. Bu süreçte 766 Filistinli hayatını kaybederken, 5 bin 44 kişi yaralandı. İsrail’in bu bölgeleri sistematik biçimde hedef aldığına dair iddialar güçleniyor.

Netanyahu'dan açık işgal mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamen işgal edileceğini açıkladı. İsrail ordusu da sahadaki operasyonlarını bu hedef doğrultusunda genişletiyor. Uluslararası tepkilere rağmen, bölgede kalıcı bir ateşkes ihtimali her geçen gün daha da uzaklaşıyor.