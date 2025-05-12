Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güvenlik ve bütünlüğüne yönelik yürütülen mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, "Kim ne söylerse söylesin, statükocu ezberlere umut bağlayanlara karşı milletin iradesi kazanmıştır. Terörsüz bir Türkiye için güçlü bir başlangıç yapılmıştır." sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

“Cumhuriyet’in yeni evresi güvenlikte netlik sağlıyor”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için sadece bir yönetim modeli değil, aynı zamanda güvenlik ve bütünlük politikalarında yeni bir dönemi temsil ettiğini vurgulayan Bahçeli, bu sistemle birlikte Türkiye'nin terörle mücadelede somut sonuçlar almaya başladığını belirtti.

“Fesih kararı, yeni yüzyılda ulaşılan önemli eşiklerden biridir” diyen Bahçeli, gelinen noktayı kararlı bir siyasal duruşun sonucu olarak değerlendirdi.

“Toplumsal birlik daha da güçlenecek”

Bahçeli açıklamasında ayrıca, bu gelişmenin yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, sosyal birlik ve toplumsal barış adına da önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

“Milletimizin refahı, huzuru ve birliği için atılan bu adımların samimiyetle uygulanması hayati önemdedir” diyen MHP lideri, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.