İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve çeşitli çevrelerde tartışma yaratan fesih açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu gelişmenin kamuoyunda meşru bir başarı olarak sunulamayacağını ifade etti.

Dervişoğlu, "Türk milleti böyle bir açıklamayı asla normalleştirmez. Burada amaç ve hedeflerde bir geri adım yoktur. Aksine sürecin sunuluş biçimiyle ciddi bir siyasi meşruiyet algısı yaratılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

“Milletin hassasiyetleri görmezden gelinemez”

Söz konusu açıklamada bazı tarihi anlaşmalara göndermeler yapılmasının da kamu vicdanını yaraladığını belirten Dervişoğlu, “Lozan Antlaşması bu ülkenin tapusudur. Türkiye’nin egemenliği üzerinden herhangi bir mesaj verilmesi kabul edilemez” dedi.

“Gündeme getirilen talepler ciddi endişe yaratıyor”

Dervişoğlu ayrıca, kamuoyuna yansıyan bazı iddialara değinerek, “Bu açıklamaların gölgesinde, terörle bağlantılı isimlerle ilgili bir hukuki süreç beklentisi oluşması büyük bir hassasiyet konusudur. Türkiye’nin hukuki ve siyasi çizgisi nettir ve bu çizgi aşılmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bölgesel yapılarla ilgili gelişmeler yakından takip edilmeli”

Bölgedeki yapılanmaların Türkiye’nin güvenlik öncelikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Suriye’deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye’nin güney sınırlarında oluşturulmak istenen her türlü yapı, ulusal bütünlüğümüz açısından risk teşkil eder” dedi.

“Birlik ve beraberlik vurgusu”

Konuşmasının sonunda Dervişoğlu, tüm siyasi çevrelere çağrıda bulunarak, “Milli meselelerde ortak duruş büyük önem taşıyor. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren hiçbir başlık günübirlik siyasi kazanımlara feda edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.