İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle ağır insani krize sürüklenen Gazze Şeridi’nde, eğitim hayatı da büyük oranda durma noktasına geldi. Ancak Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya Lisesi’nde bir grup gönüllü öğretmen, yaklaşık 400 çocuğa kısıtlı imkanlarla eğitim vermeye devam ediyor.

Yerinden edilmiş çocukların güvenli alanlara sığınmasının ardından oluşturulan geçici sınıflarda, masa ve sandalyeler yerine halı, çadır bezi ve naylon örtüler üzerinde eğitim yürütülüyor.

Eğitime ara yok, imkanlar sınırlı

Öğretmenler, okulların zarar görmesi nedeniyle temel altyapıdan yoksun koşullarda dahi çocukları eğitimden mahrum bırakmamak için gönüllü olarak ders veriyor. Bu sınıflar aynı zamanda çocukların duygusal açıdan desteklenmesini de sağlıyor.

Dayanışmayla ayakta kalıyorlar

Beyt Lahya’daki bu eğitim çabası, çatışmaların ortasında dahi çocukların öğrenme hakkını savunmak adına verilen bir direniş örneği olarak görülüyor. Yerel kaynaklar, gönüllü eğitim faaliyetlerinin Gazze’nin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya çalışıldığını aktarıyor.