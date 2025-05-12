İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yazılı bir açıklamayla güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonla mücadele sürecinde istikrarlı ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Avdagiç, üretim ve ihracat dengesinin korunmasının temel öncelik olması gerektiğini ifade etti.

“Enflasyonla mücadelede ortak irade var”

Avdagiç, ekonomi yönetiminin iki yıldır uyguladığı programın temel başlıklarında geniş bir mutabakat oluştuğunu belirterek, “Enflasyonun makul bir hızla, dengeli ve kalıcı biçimde geriletilmesini destekliyoruz” dedi. İkinci yarıdan itibaren Para Politikası Kurulu'nun alacağı kararların yön belirleyici olacağını ifade etti.

“İhracat tek başına değil, bir üretim zinciridir”

İhracatın sadece büyük firmalardan ibaret olmadığını vurgulayan Avdagiç, "Bu alan, tedarikçilerden KOBİ’lere, mikro işletmelere kadar geniş bir ekosistemi kapsıyor. Destek politikaları bu silsileyi dikkate almalı" değerlendirmesinde bulundu.

“Kur dengesi bozulursa ithalat artar”

Döviz kuru seviyelerinin ihracat üzerindeki etkisine de değinen Avdagiç, düşük kur politikalarının ithalatı kolaylaştırdığına işaret ederek, “Geçmişte bu durumu yaşadık. İhracat artarken ithalat daha hızlı yükseldi. Bu kez daha temkinli olmalıyız” dedi.

“Avrupa daralıyor, Çin agresifleşiyor”

Avdagiç, dış ticaretin küresel dinamiklere açık olduğuna dikkat çekerek, Avrupa pazarındaki durgunluk ve Çin’in uzun vadeli satış tekliflerinin yerli üreticiyi zorladığını aktardı. Özellikle TL üzerinden vadeli satışların rekabet gücünü zayıflattığını söyledi.

“İTO seçimleri için yeniden adayız”

İTO'nun 2026 sonbaharında yapılması planlanan seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Avdagiç, camia içindeki istişarelerin ardından bir dönem daha aday olma kararı aldıklarını bildirdi. “Bu karar şahsi değil, ortak görüşle şekillendi” dedi.