Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir görünümle başladı. Yatırımcılar, küresel ticaret görüşmeleri ve bölgesel barış umutlarının etkisiyle risk iştahını artırdı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 yükselerek 543,44 puana ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 artışla 23.845,55 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 primle 8.617,05 puana çıktı.

Ticaret umutları piyasaları destekliyor

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,9’luk artışla 40.103 puana yükselirken, Fransa CAC 40 yüzde 1,3 artarak 7.845,24 puana ulaştı. İspanya IBEX 35 endeksi ise yüzde 1 değer kazanarak 13.678,48 puandan işlem görüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri piyasalarda iyimserliğe yol açtı. Taraflar, karşılıklı gümrük vergilerinde geçici indirime giderken, yeni bir müzakere mekanizması kurma kararı aldı.

Barış ihtimali Avrupa’yı hareketlendirdi

Avrupa piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik adımları da yakından izliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelerin başlatılmasını önerdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de teklife olumlu yanıt verdiğini ve perşembe günü Türkiye'de görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomik veriler yakından izleniyor

Analistler, savaşın sona ermesinin Avrupa ekonomileri için enerji ve üretim maliyetlerinde rahatlama yaratacağını, bunun da şirket kârlılıklarını olumlu etkileyebileceğini ifade ediyor.

Hafta boyunca Avro Bölgesi büyüme verileri ve Almanya enflasyon rakamları piyasaların gündeminde olacak.