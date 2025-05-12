Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki çocuklara 40 yıldır gönüllü annelik yapan 65 yaşındaki Nimet Gürel’i evinde ziyaret etti. Ziyaret, Anneler Günü kapsamında gerçekleşti.

Ziyarete, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile çocuk evlerinde kalan bazı çocuklar da eşlik etti. Ziyaret sırasında Göktaş, Gürel’in yıllardır çocuklara gösterdiği sevgi ve bağlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti.

“Evlatlarım” dedi, 40 yıl boyunca yanlarında oldu

İki çocuk annesi olan Nimet Gürel, yıllarını devlet korumasındaki çocuklara adadı. Çocukların "Nimet Anne" ve "babaanne" diye seslendiği Gürel, “O zaman bir anne 39 çocuğa bakıyordu, şimdi çocuk gelişimi mezunu annelerle beş yıldızlı bakım sunuluyor” diyerek yıllar içindeki dönüşümü paylaştı.

Duygusal anlar: Çocuklardan mektup, tablodan hatıra

Ziyaret sonunda çocuklar, Bakan Göktaş’a kendi yazdıkları mektupları hediye etti. Göktaş, mektupları tek tek okuyup yanıt vereceğini söyledi.

Nimet Gürel’e ise çocukların fotoğraflarının yer aldığı özel bir tablo armağan edildi. Ziyaretin ardından Bakan Göktaş, Gürel’in komşularının da Anneler Günü’nü kutladı.

Nimet Gürel’in hikayesi haber olmuştu

Anadolu Ajansı, Anneler Günü’ne özel hazırladığı haberde Nimet Gürel’in yıllardır çocuklara gönüllü olarak verdiği desteği “Kimsesiz çocuklara ‘evlatlarım’ deyip 40 yıldır annelik yapıyor” başlığıyla gündeme taşımıştı.